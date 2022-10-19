На месте стихийного захоронения в Лимане обнаружили тела троих детей

Более 1243 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала войны российские оккупанты убили в Украине 428 детей, более 815 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 19 октября 2022 года более 1243 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 428 детей погибли и более 815 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 415, Харьковской - 258, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 57, Днепропетровской – 31", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, во время фиксации преступлений, совершенных на территории Донецкой области, на месте стихийного захоронения в Лимане обнаружены тела троих детей в возрасте 2, 9 и 14 лет с признаками осколочных и минно-взрывных ранений.

В Офисе генпрокурора также добавили, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения, 326 из них разрушены полностью.

Напомним, за сутки оккупанты убили четырех мирных жителей в Донецкой области, еще 12 человек получили ранения. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

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