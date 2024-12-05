На месте врага я бы не останавливалась: Берлинская ответила, может ли Россия прекратить войну

Она заявила, что Кремль научился жить под санкциями, а также несмотря на международное давление, продолжает укреплять свою армию.

У России нет оснований для остановки на войне, ведь Кремль построил систему, которая позволяет ему адаптироваться к санкциям и международному давлению.

Об этом сообщила украинская волонтер и основатель "Victory Drones" Мария Берлинская в интервью для "Телеграфа".

"На месте врага я бы не останавливалась. Когда начинаются эти бесконечные конференции на тему восстановления и того, какая будет визия Украины 2035 или 2050... Эти все пустые разговоры на каких линиях мы договоримся с Путиным. У меня вопрос: а с какой радости вы решили, что он вообще должен договариваться? Ну почему? Я бы на его месте не останавливалась", — отметила Берлинская.

По ее словам, Кремль научился жить под санкциями, и даже несмотря на международное давление, продолжает укреплять свою армию.

"Он только-только разогрел свою военную машину, они научились жить под санкциями, договорились о партнерстве с рядом других стран тоталитарно-авторитарного типа, локализовали производство многих технологий, научились затягивать комплектующие даже под санкциями через прокси-союзников. Имеют теневой флот, продают нефть, ресурса человеческого более чем достаточно", — заявила волонтер.

Она подчеркнула, что агрессор имеет достаточно ресурсов и мобилизационного потенциала для продолжения войны, а также использует наемников со всего мира, которых вербует за деньги.

"Это тоже мышление такое, вот мы что-то отдадим (условно Донецкую, Луганскую области или Крым) и они остановятся. Почему мы так думаем? Потому что нам так хочется думать? И вот откуда взялись тогда эти бесконечные конференции о восстановлении и как мы будем побеждать и как все прекрасно будет через 15 лет", — добавила Берлинская.

Напомним, Украина начинает переговоры с командой Трампа об окончании войны и намерена заявить о своей готовности к миру.

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