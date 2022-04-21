На месте затопления крейсера "Москва" оккупанты проводят поисковые работы

В Черном море россияне производят поисковые работы на месте затопления крейсера "Москва".

Россияне продолжают блокировать судоходство в Черном море.

Об этом сообщил офицер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"В Черноморской операционной зоне сохраняется присутствие того же состава корабельной группировки противника. Продолжая блокировку судоходства, вражеским флотом проводится разведка, перевозка грузов и поисковые мероприятия на месте затопления крейсера "Москва", — сказал офицер.

Напомним, вечером 13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва" . Сначала Москва даже не хотела официально признавать столь большую потерю для их флота. Минобороны РФ давало противоречивые заявления о том, что на борту возник пожар, но он еще в состоянии плавучести. Однако через два дня Кремлю все же пришлось признать, что "Москва" затонула.

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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