На митинге в оккупированном Бердянске российские военные задерживают и беспощадно избивают людей (видео)

Также для разгона людей оккупанты произвели несколько выстрелов в воздух.
В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области местные жители вышли на проукраинский митинг с сине-желтой символикой. Люди требуют, чтобы захватчики ушли из города по направлению корабля. На что оккупанты начали разгонять мирный протест насильственными методами.
Видео митинга распространяется в телеграмм-каналах.
Митингующие с флагами в руках пели украинские песни. На протест против оккупации вышли как взрослые, так и дети. Мирная акция не понравилась оккупантам, на что они начали задерживать митингующих и беспощадно избивать. Также для разгона людей оккупанты произвели несколько выстрелов в воздух.
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