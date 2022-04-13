На многих была надпись "дети": в Буче обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей (фото)

Оккупанты расстреливали и жгли авто людей.

В Буче Киевской области, где российские военные совершали сверхжестокие преступления по отношению к мирным людям, обнаружили кладбище расстрелянных автомобилей.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Как свидетельствуют фото, многие машины расстреляны, сожжены, у некоторых совершенно отсутствует стекло. Кроме того, на многих машинах была табличка с надписью "Дети", но даже это не остановило путинскую армию.

Заметим, что мэр Бучи Анатолий Федорук призвал жителей, ранее выехавших из города, пока не возвращаться домой. Он отметил, что война не кончилась, а потому есть угроза. Также Федорук призвал оставшихся в городе не выходить за его пределы из-за возможных минирований лесополос.

Надпись "дети" на расстрелянном авто / Фото из открытых источников

Кладбище расстрелянных автомобилей в Буче / Фото из открытых источников

Уничтожены авто людей / Фото из открытых источников

Бучанское кладбище / Фото из открытых источников

Кладбище расстрелянных авто в Буче / Фото из открытых источников

Расстрелянные авто в Буче / Фото из открытых источников

Оккупанты расстреливали авто в Буче / Фото из открытых источников

Напомним, в Буче обнаружили тела более 400 мирных жителей, погибших во время оккупации города россиянами.

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