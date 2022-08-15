На море сохраняется высокая минная опасность из-за шторма. Военные призывают граждан не игнорировать вопрос минной безопасности в море, потому что из-за шторма мины смещаются.

Об этом сказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге в Медиацентре "Украина — Укринформ".

"Минная опасность сейчас очень высока, поскольку море штормит, и после шторма многие мины могут быть смещены со своего места. Мы не знаем, какими именно минными устройствами было заминировано море. Поэтому не знаем, что к берегам приносит", — сказала она.

По поводу трагического случая в Затоке, где люди подорвались на мине, Гуменюк сообщила, что работает следственная оперативная группа, и окончательные выводы о том, что именно сработало, еще будут сделаны.

"Мы ведем наблюдение, и в случае обнаружения заранее предупреждаем об этом. Но есть случаи, когда мины и взрывные устройства заиляются в дно и тогда невозможно их отследить", — отметила она.

Гуменюк уточнила, что все участки около портов отслеживаются Администрацией морских портов для вывода о том, насколько в дальнейшем их опасно использовать.

Напомним, в Затоке Одесской области 14 августа взорвалась мина. Число погибших возросло до трех человек.

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