"На Москву наступать не будем": все подробности визита Зеленского в освобожденный Херсон

Президент посетил Херсон после освобождения. До этого город находился в оккупации более восьми месяцев.

Сегодня, 14 ноября, президент Украины Владимир Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Глава государства пообщался с украинскими военными.

"Мы продвигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", — подчеркнул он, обращаясь к защитникам перед зданием администрации на главной площади города, где снова развевается украинский флаг.

Фото: Associated Press

Сначала, когда президента спросили, почему он решил приехать в Херсон, а не поздравил с освобождением города из Киева, Зеленский ответил: "А как же арбузы херсонские?"

Но далее объяснил, что для него "важно быть здесь и поддерживать херсонцев".

"Поддерживать людей, чтобы они чувствовали, что мы не только говорим и не только обещаем. А реально возвращаемся и поднимаем наш флаг. А еще хочется какой-то эмоции, какой-то энергии от людей получить, потому что это мотивирует", — заявил украинский президент.

Отвечая на вопрос, куда будут дальше двигаться украинские войска, Зеленский заявил, что это не будет Москва.

"Не в Москву. Нас не интересуют территории другой страны", — высказался президент.

Владимир Зеленский поблагодарил НАТО и других партнеров за помощь в защите против России, отметив, что предоставление США артиллерийских систем HIMARS изменило ситуацию на поле боя.

Как приветствовали президента в городе

В Сеть появилось видео, как жители города поздравляют Зеленского. Особенно умиляет момент, когда люди на балконе здороваются с президентом, а он машет им в ответ.

Что сказали в Кремле о визите Зеленского в Херсон

В то же время в Кремле и дальше утверждают, что Херсон является "территорией России". Когда у спикера президента Путина Дмитрия Пескова спросили о визите Зеленского в Херсон, тот ответил: "Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ".

Освобождение Херсона

Украинские военные вошли в Херсон 11 ноября. До этого россияне объявили, что выводят войска с правого берега Днепра и самого Херсона. Убегая, оккупанты взорвали все мосты через Днепр, котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне. Город россияне полностью обесточили. Связь и украинское радио туда уже вернули. Военные зачищают Херсон от оккупантов и ищут коллаборантов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал граждан не спешить возвращаться в деоккупированные районы Херсонской области, потому что там все еще есть риски для гражданского населения.

Освобождали Херсонщину и Херсон: "Сниданок" пообщался с разведчиками с позывными Крава и Мустанг

Читайте также: