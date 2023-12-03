"На Москву, но летом": немец из Международного легиона ответил на упреки россиян "на Берлин"

В ГУР напоминают, что Международный легион – это уникальное явление в истории русско-украинской войны.

Воин Интернационального легиона на псевдо "Ганс", приехавший из Германии воевать за независимость Украины, рассказал о своей мотивации и отреагировал на упреки россиян "Можем повторить" и "на Берлин".

Об этом говорится в проекте "Бомбардира".

"Когда русские кричат "на Берлин" и "можем повторите", мне это просто смешно. У нас немцев тоже есть поговорка: "на москву, но летом". Мне и многим моим друзьям безразлично, что болтает лысый человек в москве, потому что он все равно ничего не добьется", — рассказал "Ганс".

В ГУР напоминают, что Международный легион – это уникальное явление в истории российско-украинской войны: десятки тысяч граждан из разных стран мира после начала полномасштабного вторжения Москвы прибыли в Украину "бороться против московского зла".

История возникновения подразделения и боевой путь легионеров — смотрите в видео.

Напомним, бывшая депутат парламента Швеции подписала контракт с ВСУ.

Читайте также: