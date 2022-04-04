На музыкальной премии "Грэмми" зазвучит стихотворение-молитва от украинской поэтессы

А суперзвезда написала песню для поддержки Украины.

Престижную музыкальную премию «Грэмми» вручают этой ночью в Лас-Вегасе. Организаторы церемонии подготовили специальный номер для привлечения внимания к войне в Украине. Миллионы зрителей во всем мире увидят специальный номер, в котором примут участие художницы из Украины.

Об этом говорится в ТСН.

Особенно после Оскара, где был очень невнятный отзыв о войне, очень приятно отметить, что продюсеры «Грэмми» в отличие от Оскара решили высказать свою позицию и почтить Украину.

К сожалению, до того, как этот номер выйдет в эфир, а это будет в 4.50, нельзя назвать исполнителя, но это супер-звезда американской музыки, многократный обладатель «Грэмми» и «Оскара», написал песню. И вместе с ним в этом номере будут две украинки – певица и поэтесса. Поэтесса Люба Якимчук, она будет читать в этом номере свое стихотворение-молитву:

«Отче наш, що є на небі

У повному місяці та в порожньому сонці,

Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть

На лінії вогню

І вони не хочуть її покидати, як домовину

Хліб наш насущний віддай голодним

І нехай вони перестануть їсти одне одного

І прости нам зруйновані міста наші,

Хоч ми і не прощаємо цього ворогам нашим

Захисти і вбережи моїх батьків, мого чоловіка, моє дитя

І мою батьківщину».

А стало это возможно после того, как в переводчицу Зени Томпкинс, американки с украинскими корнями, позвонили по телефону продюсеры «Грэмми», и сказали, что хотят сделать на церемонии коллаборацию с украинскими художниками. И начали искать, с кем.

Зеня вспомнила о Любе Якимчук, она уроженка Луганщины, но после 2014 жила в Киеве, а теперь вместе с сыном вырвалась в Европу. И Зеня, и Люба говорят, что вся команда «Грэмми» с необычайной теплотой и поддержкой относится к ним, всем украинцам. И хотя все в американских традициях держалось в условиях строгой секретности.

«Здесь один певец написал песню и он уперся, кажется, увидите сегодня, кто. Хотел как-то уважить Украину и события в Украине. Но это, знаешь, мне даже не признались, мне три дня назад признались, кто этот певец. Мне все время говорили артист. Мы даже не знаем, к кому мы здесь идем и что здесь планируется. Но это, кажется, он продвигал», — говорит переводчица.

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