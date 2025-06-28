На направлении Днепровской админграницы многие наши подразделения имеют низкий уровень обеспечения - военный

ВСУ / © Associated Press

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Оккупационные войска РФ продолжают активные наступательные действия на Днепровском направлении — боевые действия там остаются чрезвычайно ожесточенными. На отдельных участках фронта украинские подразделения имеют критический дефицит ударных и разведывательных беспилотников, что усложняет оборону и позволяет врагу продвигаться вперед.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Геническа Станислав Бунятов, позывной «Осман» в Telegram.

По его словам, хотя отдельные украинские части демонстрируют стойкость, отражают вражеские штурмы и даже возвращают ранее утраченные позиции, общая ситуация остается напряженной.

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«На направлении Днепровской границы продолжаются ожесточенные бои. Многие наши подразделения имеют низкий уровень обеспечения ударными и разведывательными БПЛА, что позволяет врагу продвигаться вперед. Несмотря на это, отдельные подразделения демонстрируют положительные результаты — успешно отражают штурмы и возвращают утраченные позиции. Однако их недостаточно для стабилизации ситуации на всем направлении», — подчеркнул Бунятов.

Станислав Бунятов отмечает необходимость улучшения материального обеспечения военных, чтобы укрепить оборону и не дать врагу шансов на продвижение.

Напомним, ранее мы писали о том, что одна из 15 бригад, которая недавно зашла на Сумское направление, имеет низкий уровень боеспособности, взаимодействия между батальонами и общей подготовки.