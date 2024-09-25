На направлении Глубокого враг завел подразделения "Ахмат": в ВСУ рассказали о ситуации там

На направлении Глубокого в Харьковской области враг завел подразделения "Ахмат", чтобы заставить российских военных штурмовать. В настоящее время инициатива находится в руках украинских сил.

Об этом командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко рассказал в эфире телеканала "Киев24".

Он сообщил, что на отрезке Глубокого противник продолжает проводить ударно-штурмовые действия. Интенсивность держит на среднем уровне. Так или иначе, враг пытается накапливать дополнительные силы и средства для проведения ударно-штурмовых действий.

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"Параллельно противник завел на отрезок подразделения "Ахмат". Это свидетельствует о том, что за счет деятельности Сил обороны противник был определенным образом деморализован. Подразделения "Ахмат" появляются преимущественно там, где нужно навести порядок в российских оккупационных войсках – как регулярных, так и в частных военных компаниях типа "Шторм-Z". Потому что именно "кадыровцы" обладают полнотой власти относительно наказания, принуждения и даже вынесения смертных приговоров на поле боя", — рассказал Федоренко.

Он добавил, что это влияет на вражеские войска таким образом, что после получения несущественного ранения они выбирают пустить себе пулю в голову, потому что "боятся своих же".

"На текущий момент в руках Сил обороны инициатива находится в полной мере. Противник успеха не имеет. И мы понимаем, что со временем противник будет наращивать свои усилия", — добавил командир батальона "Ахиллес".

К слову, накануне в ВСУ сообщили, что главная логистическая дорога в Харьковской области Боровая – Купянск-Узловой – Купянск находится под огневым контролем российской армии. На этом участке фронта есть угроза.

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