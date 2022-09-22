"На нас бежали трое дикарей, теперь – шестеро": военный эксперт указал на серьезную ошибку украинцев

Не стоит недооценивать россиян, которых гонят на войну, даже если это алкоголики, говорит Петр Черник.

Мобилизированные россияне пополнят ряды механизированных и танковых войск, часть станут артиллеристами.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военный эксперт Петр Чернык.

"В своем большинстве это будет пехота", – говорит Петр Черник.

Анализируя видео, которые появились в сети и на которых с виду не очень трезвые россияне едут на войну, Чернык ответил так: "Мы совершаем очень серьезную ошибку, пытаясь увидеть в их бардаке какие-то положительные признаки для нас. Мол, эти солдаты не смогут воевать.Это ошибка. Мы пытаемся смотреть на них сквозь призму подготовки нашего солдата, который для нас является ценностью. Но у России другая философия отношения к солдату. Для них он – это мясо, которое отработает максимум три боя и погибнет. Если солдат даже алкоголик, он сможет взять в руки автомат, две гранаты и РПГ, после чего пойдет умирать. И пока мы его уничтожим, он еще произведет выстрел в нашу сторону".

О самой мобилизации Петр Чернык говорит, что даже на старте она не будет удачной.

"Социальные напряжения с выходами на площади начались. Километровые очереди с попыткой убежать, выкупленные на месяц вперед авиабилеты – это признак того, что социальный протест начинается", – говорит Черник.

На вопрос о том, как лучше подготовиться Украине к "встрече" тех, кого Путин отправил на убой, эксперт ответил так: "Как готовились, так и готовимся. Скажу условно: на нас бежали трое дикарей, а теперь — шестеро".

Напомним, в секретном пункте приказа о мобилизации говорится о миллионе призывников, подлежащих "частичной" мобилизации. Об этом сообщил эксдепутат российской Госдумы Илья Пономарев.

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