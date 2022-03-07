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"На нашем флаге нет крови": Зеленский напомнил, как Украина всегда помогала другим государствам

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"На нашем флаге нет крови": Зеленский напомнил, как Украина всегда помогала другим государствам

Украина никогда не нападала на другие страны, не захватывала чужие земли, не убивала людей других народов.

На украинском флаге нет крови. Украина всегда только помогала другим государствам.

Об этом на брифинге 7 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы защищаем наш флаг, потому что это наше мировоззрение. Под желто-голубым мы побеждали на олимпиадах. Этот флаг мы разворачивали и в космосе, и в Антарктиде. Под нашим национальным флагом наши спасатели, пожарные, миротворцы, медики, все остальные приходили на помощь Турции, Греции, Израиля, Грузии, Афганистана, Черногории, Индии, Италии, Конго и многих других стран мира. Мы никогда не нападали под этим флагом на другие страны, не захватывали чужие земли, не убивали людей других народов. Мы и терор - разные вселенные", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил: "На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет".

Обращение Зеленского: "На нашем флаге нет крови"

Обращение Зеленского: "На нашем флаге нет крови"

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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