"На нашем флаге нет крови": Зеленский напомнил, как Украина всегда помогала другим государствам

"На нашем флаге нет крови": Зеленский напомнил, как Украина всегда помогала другим государствам

Украина никогда не нападала на другие страны, не захватывала чужие земли, не убивала людей других народов.

На украинском флаге нет крови. Украина всегда только помогала другим государствам.

Об этом на брифинге 7 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы защищаем наш флаг, потому что это наше мировоззрение. Под желто-голубым мы побеждали на олимпиадах. Этот флаг мы разворачивали и в космосе, и в Антарктиде. Под нашим национальным флагом наши спасатели, пожарные, миротворцы, медики, все остальные приходили на помощь Турции, Греции, Израиля, Грузии, Афганистана, Черногории, Индии, Италии, Конго и многих других стран мира. Мы никогда не нападали под этим флагом на другие страны, не захватывали чужие земли, не убивали людей других народов. Мы и терор - разные вселенные", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент добавил: "На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет".