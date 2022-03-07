"На нашем флаге нет крови": Зеленский напомнил, как Украина всегда помогала другим государствам

Украина никогда не нападала на другие страны, не захватывала чужие земли, не убивала людей других народов.
На украинском флаге нет крови. Украина всегда только помогала другим государствам.
Об этом на брифинге 7 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы защищаем наш флаг, потому что это наше мировоззрение. Под желто-голубым мы побеждали на олимпиадах. Этот флаг мы разворачивали и в космосе, и в Антарктиде. Под нашим национальным флагом наши спасатели, пожарные, миротворцы, медики, все остальные приходили на помощь Турции, Греции, Израиля, Грузии, Афганистана, Черногории, Индии, Италии, Конго и многих других стран мира. Мы никогда не нападали под этим флагом на другие страны, не захватывали чужие земли, не убивали людей других народов. Мы и терор - разные вселенные", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент добавил: "На нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен, никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет".
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед.
- Боевых бронированных машин – 999 ед.,
- артиллерийских систем –117 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 23 ед.,
- самолетов – 46 ед.,
- вертолетов – 68 ед.,
- автомобильной техники – 454 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.