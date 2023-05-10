"На насилии ничего не построишь": Фейгин рассказал, может ли РФ победить в войне против Украины

Какую бы территорию россияне не захватили, удержать они ее не смогут, считает Фейгин.

В войне РФ против Украины не может победить армия-агрессор и ее политическое руководство в лице режима, в лице ее фюрера. Поэтому оккупанты проиграют.

Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист и правозащитник Марк Фейгин на своем YouTube канале.

"Люди, которые приходят на оккупированные территории в целях апологизации насилия, в принципе не могут – победить не победить, захватить не захватить – но удержать они не смогут", — подчеркнул он.

По мнению Фейгина, какую бы территорию оккупанты не захватили, удержать они ее не смогут. На насилии, убийствах и терроре местного населения Украины ничего построить невозможно. "Никто не будет жить под этим гнетом", считает он.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, готова ли Украина к контрнаступлению. По его словам, у ВСУ есть все необходимые ресурсы, чтобы продолжать успешно отвоевывать захваченные Россией территории.

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