На недавно горячем направлении фронта оккупанты существенно снизили количество штурмов

На Купянском направлении значительно снизилось количество штурмов российских окупантов.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал начальник отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Быцак.

По его словам, если раньше наши позиции могли штурмовать до десятка раз в день, сейчас – 1-2.

"Враг штурмует малыми группами. Они накапливаются в штурмовую группу в количестве до 8-10 человек в разных посадках, траншеях, норах, блиндажах. И уж тогда очень жёстко забегают на позиции. Да, сейчас снизилось количество (штурмов — ред.), однако все равно противник не оставляет намерений", — отметил он.

Быцак объяснил, что оккупанты штурмуют малыми группами, потому что командование РФ бережет бронированную технику.

"Враг имеет такой участок фронта, не он не может накапливать бронированную технику. Россияне прекратили использовать бронированную технику. А чтобы совершить штурм, нужно проехаться по чистому полю 15-20 км. Противник понял, что это нецелесообразно, потому что техника уничтожается, именно поэтому они пытаются штурмовать пехотой", – рассказал он.

Напомним, по данным DW, российская армия в 10 км от Покровска. В издании спрогнозировали, что ждет город.

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