На некоторых участках фронта оккупанты усилили давление: Генштаб сообщил о ситуации

За прошедшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений. Почти треть из которых – на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск произошло семь боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отражали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 13 атак противника в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь атак неподалеку от Выимки, Белогоровки и Спорного.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часов Яра, Калиновки и Ивановского.

При поддержке штурмовой авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении противник предпринял 11 попыток захватить наши позиции неподалеку от Водяного и Угледара Донецкой области.

За прошедшие сутки на Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий враг не совершал.

Ранее Генштаб сообщил, что ВСУ за минувшие сутки ликвидировали более 1000 оккупантов.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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