На некоторых участках фронта оккупанты усилили давление: Генштаб сообщил о ситуации

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 183 боевых столкновения. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении агрессор продолжал активные действия, в общей сложности произошло три боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений.

На Лиманском направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часов Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где совершил более половины атак. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Галицыновка, Украинск и Георгиевка, где враг 47 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил семь штурмов наших позиций неподалеку от Водяного и Угледара Донецкой области.

На Приднепровском направлении наши защитники пресекли 11 попыток оккупантов продвигаться на рубежах, занятых украинскими войсками.

Ранее Генштаб сообщил, что в сутки российское войско потеряло 1270 военных. Больше о потерях россиян читайте в новости.