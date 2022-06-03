На нескольких направлениях оккупанты безуспешно наступали, получили отпор и отступили — ВСУ

На нескольких направлениях оккупанты безуспешно наступали, получили отпор и отступили — ВСУ

За прошедшие сутки оккупанты страны-агрессорки обстреливали украинские позиции, но на отдельных участках нескольких направлений враг нес потери.

На Славянском, Северодонецком, Криворожском направлениях, а также вблизи Красногоровки и Полтавки российские захватчики получили отпор.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба 3 июня.

Отмечается, что на Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Оккупанты страны-агрессорки проводили штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина. Впрочем, они не имели успеха. После нанесенных подразделениями сил обороны потерь отошли.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия. Враг понес потери, а потому отошел на прежние позиции.

На отдельных участках Криворожского направления россияне активизировали ведение воздушной разведки, а также пробовали провести штурмовые действия. Захватчики РФ получили отпор и отошли на ранее занятые позиции.

Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп оккупанты пытались вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки Донецкой области и Полтавки Запорожской области. Русские успеха не имели. Поэтому отошли на предыдущие позиции.

Напомним, сто суток продолжается героическое противостояние украинской нации российскому военному вторжению. За прошедшие сутки на Славянском направлении россияне оборудуют позиции, на Попаснянском — понесли потери. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 3 июня.

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