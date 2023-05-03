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На Николаевщине есть попадание в частный дом в результате атаки дронами: детали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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255
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На Николаевщине есть попадание в частный дом в результате атаки дронами: детали

В Николаевской области есть попадание в частный дом в результате атаки дронами. / Фото: Associated Press

В Николаевской области вражеский дрон попал в частный дом.

В Николаевской области в ночь на 3 мая один из дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину, попал в частный дом. В результате атаки на месте происшествия возник пожар.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В результате удара Shahed-131/136 в 03:50 возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской громады.

Возгорание было оперативно ликвидировано подразделением ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. В результате вражеской атаки пострадавших среди мирных жителей нет.

Второй беспилотник, который оккупанты запустили по территории Николаевской области, был уничтожен Силами обороны.

Напомним, в ночь на 3 мая оккупационные войска запустили по Украине 26 беспилотников Shahed-136/131. Силы обороны уничтожили 21 из них.

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Дата публикации
Просмотры
255
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