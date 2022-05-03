На Николаевщине обнаружили тела двух человек со следами пыток

В Николаевской области обнаружили тела двух местных жителей со следами огнестрельных ран и пыток.
В Баштанском районе Николаевщины обнаружили тела двух местных жителей со следами огнестрельных ран и пыток, убитых российскими войсками.
Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.
"При проведении следственных действий на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле обнаружены тела 2 местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток. У одного из мужчин были связаны ноги. У могилы мужчин найдены следы пребывания российских военных, в частности фрагменты типичного пакета сухпайка РФ", — говорится в сообщении.
Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
При процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Напомним, ВСУ выбили оккупантов из 5 населенных пунктов в Николаевской области.
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