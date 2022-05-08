На Николаевщине оккупанты бьют более сотни раз в сутки по защитникам, но это не сдерживает их уничтожать врага

Южный форпост фронта – Николаевщина – держит удар врага и ни на миг не прекращает давать ему жесткий отпор. Рашисты чуть ли не каждый день обстреливают областной центр и окрестности, но больше всего достается – селам вблизи линии огня.

Русские на этом участке фронта массово применяют запрещенные кассетные ракеты. Но наши бойцы уверяют: оккупантам даже такие подлые боеприпасы не помогут, очень скоро их отбросят туда, откуда пришли: за "переребник", говорится в ТСН.

В Николаевской области сельскую школу захватчики обстреляли накануне. В здании — выбило все стекла, учебные принадлежности разлетелись по сторонам, а на досках до сих пор видны материалы последнего довоенного урока.

На этом направлении сдерживают орду бойцы 59-й бригады из Винничины. Ребята сразу рыли окопы капитальные, чтобы артиллерия меньше донимала. «Как говорится, копаем поглубже, чтобы быть подальше от гроба», - отшучиваются бойцы.

Бойцы как-то пытались считать, сколько мин прилетает по ним за день, однако после сотни — перестали. «Бывает прицельно, а бывает хаотично, когда дрон работает, то прицельно, когда просто так, то хаотично. Дрон каждую ночь работает», — рассказывают военные.

Теми дронами оккупанты корректируют свои минометы, артиллерию, реактивные ракеты. Но больше всего наших бойцов донимают вражеские кассетные снаряды. Наглость россиян не остается без ответа, уничтожающей технику врага. Окупанские «Грады» не успели выполнить свою кровавую миссию. «Повсюду была наша разведка, вовремя поняли, сообщили и их накрыли, что ничего не успели сделать», – говорят бойцы.

Воины убеждены, что эти блиндажи у них временные. И уже очень скоро их покинут, чтобы гнать оккупантов из нашей земли. «Всегда готовы, потому что мы уже не раз шли и пойдем еще. Это наша земля, мы ее никому не отдадим, у нас нет другого выбора, здесь даже не обсуждается», — убеждают они.

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