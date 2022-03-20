На Николаевщине продолжаются бои, но на освобожденных территориях уже готовятся к посевной

Военные разминируют села, где велись бои, чтобы люди занялись выращиванием урожая.

Враг терпит потери на Николаевском направлении. По данным Генштаба за двое суток в боях там погибло более двух сотен путинских наемников, мобилизованных из оккупированного Донбасса. Наши вооруженные силы один за другим освобождают от неприятеля села. Но оккупанты коварно бьют артиллерией издалека.

Об этом говорится в ТСН.

Село Мишково-Погорелово под Николаевом российские оккупанты обстреливают из реактивной системы залпового огня. Бои с оккупантами идут внутри области – это Баштанка. Здесь рашисты дома превратились в руины.

Обстрел самого Николаева тоже продолжаются. Местные показывают ракеты, которые застряли у их домов. Обстреляли Николаев и поздно вечером, снова били по домам. «Пострадали, у нас, как обычно, жилые дома. Никаких военных баз или супер секретного оборудования по изготовлению голубей-убийц, разносящих в Россию химическое оружие, их там не было. Просто стреляли опять же в наши жилые кварталы», – рассказывает городской голова Николаева Александр Сенкевич.

В Николаеве двое суток идет спасательная операция. Разбирают завалы казармы, в которую попали ракеты реактивной системы залпового огня. Там были наши военные. Число погибших и раненых еще устанавливается.

За двое суток в боях на Николаевском направлении враг потерял более 200 человек

Обстреляли сегодня Снегиревку. Впрочем, к концу дня наши вооруженные силы выгнали оттуда оккупантов. Освобождены еще три села. Враг убегает, терпя значительные потери.

«Чистим села, зачищаем, отодвигаем соперника, орков-мудаков. Здесь комментировать тоже не хочу, потому что тактика с человеческими потерями – не наша тактика. Мы аккуратно двигаемся. Орки – это катастрофа. Они просто вчера уезжали, они стреляют по селам испуганные. Из автомата расстреляли гуся. Выбежал засранец, схватил его, думал – он его живьем съест. Плохо – сейчас еще дожди пойдут, они будут сидеть в лужах и тогда точно все переболеют, сами сдохнут. Выбиваем, а они подленько стреляют ракетами в спящих солдат», — говорит глава военной Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Несмотря на войну, Николаевщина готовится к посевной. Военные разминируют села, где велись бои, чтобы люди занялись выращиванием урожая.

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