На Николаевщине произошло 4 пожара из-за обстрелов оккупантов: горело зернохранилище и дом, есть раненые

Мирные жители получили осколочные ранения.
В результате обстрелов российских оккупантов в Николаевской области произошло четыре пожара.
Горело зернохранилище, дом и автомобили. Осколочные ранения получили гражданские граждане.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
"Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области за очередные сутки ликвидировано 4 пожара, возникших в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.
Спасатели потушили два пожара легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и Toyota Camry, ликвидировали горение зернохранилища в с. Константиновка площадью 1600 кв. м, пожар жилого дома в с. Галициново на площади 80 кв.м.
Также пожарные привлекались для оказания помощи по обследованию территории и зданий в результате ракетно-артиллерийских обстрелов.
Напомним, оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли дети.
Читайте также: