На Николаевщине произошло 4 пожара из-за обстрелов оккупантов: горело зернохранилище и дом, есть раненые

На Николаевщине произошло 4 пожара из-за обстрелов оккупантов: горело зернохранилище и дом, есть раненые

Мирные жители получили осколочные ранения.

В результате обстрелов российских оккупантов в Николаевской области произошло четыре пожара.

Горело зернохранилище, дом и автомобили. Осколочные ранения получили гражданские граждане.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

"Подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области за очередные сутки ликвидировано 4 пожара, возникших в результате вражеских обстрелов", — говорится в сообщении.

Спасатели потушили два пожара легковых автомобилей Chevrolet Lacetti и Toyota Camry, ликвидировали горение зернохранилища в с. Константиновка площадью 1600 кв. м, пожар жилого дома в с. Галициново на площади 80 кв.м.

Также пожарные привлекались для оказания помощи по обследованию территории и зданий в результате ракетно-артиллерийских обстрелов.

Напомним, оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибли дети.

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