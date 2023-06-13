На Николаевщине спал уровень воды в одной из громад – какая ситуация

В Николаевской области продолжается доставка продуктов питания и воды в подтопленные села.

В Снегиревской громаде на Николаевщине уровень воды уже снизился более чем на два метра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

Так, по состоянию на 07:00 вторника, 13 июня, уровень воды в реке Ингулец снизился на 2,16 м. Общее количество подтопленных домов – 353. Вода отошла от 93 домов.

"Продолжается доставка продуктов питания, питьевой воды и средств гигиены в подтопленные населенные пункты, обеспечен подвоз воды по городу Снигиревка, с 08:00 до 18:00 работают пункты доочистки и разлива питьевой воды", — говорится в сообщении.

И зоны подтопления перемещены 680 человек, 22 из которых уже вернулись к месту жительства.

Электроснабжение возобновлено в с. Ивано-Кепино.

Энергетики и дальше будут восстанавливать свет на территориях, где будет такая возможность. Но часть оборудования до сих пор находится в воде.

Напомним, в "Энергоатоме" прокомментировали уровень обмеления притоки к пруду-охладителю ЗАЭС.

Читайте также: