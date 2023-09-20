На Николаевщине супруги, работавшие на оборонном заводе, "сливали" данные о технике ВСУ (фото)

В Николаевской области контрразведка СБУ провела спецоперацию, в результате которой нейтрализована агентурная сеть РФ – супруги, работавшие на оборонном заводе. Злоумышленники собирали разведданные о количестве и видах военной техники Сил обороны, прибывающих в регион, в частности для ремонта и техобслуживания.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Руководителем вражеской группы оказался работник местного оборонного предприятия, которого российская разведка завербовала еще во время учебы в военном институте бывшего СССР.

"С тех пор он находился в "режиме ожидания" и был "расконсервирован" после начала полномасштабного вторжения РФ. Согласно инструкциям российского ГРУ резидент создал собственную агентурную сеть на территории южного региона. В ее состав привлек свою жену, с которой работал на оборонном заводе, и еще двух знакомых: из областного центра и Очакова", — рассказали в СБУ.

В Николаевской области задержали предателя.

В Николаевской области задержали предательницу.

Символика СССР.

Переписка с русским куратором.

Слиты данные о расположении техники ВСУ.

Злоумышленники действовали по двум основным направлениям разведывательно-подрывной деятельности.

На первом были задействованы супруги-агенты РФ, которые собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии украинского вооружения на оборонном предприятии.

Еще два вражеских агента отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ, привлеченных к обороне региона или контрнаступательным операциям на южном фронте.

"Полученные данные российская агентура передавала своему резиденту, а он уже должен был "отчитываться" перед "куратором" из ГРУ", — рассказали подробности в СБУ.

Четырех участников российской сети задержали на попытке передачи разведданных агрессору.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Четвертому фигуранту инкриминировано ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Все они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Напомним, во Львове блогер "засветил" здание СБУ и призвал РФ ударить по нему ракетами.

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