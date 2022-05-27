На Николаевщине военные гонят врагов из украинских сел и ужасаются оттого, что те оставляют после себя

На Николаевщине военные гонят врагов из украинских сел и ужасаются оттого, что те оставляют после себя

В Николаевской области оккупанты, получившие от ЗСУ теперь от прямых лобных атак, перешли к артиллерийским обстрелам.

Коровы с телятами на минных полях, собаки, ожидающие у разбитых домов своих хозяев и не уходящие с места, сотни домов разбитых российской авиацией – враг разрушают все вокруг. Однако как только нарываются на ответы наших артиллеристов замолкают на долго, говорится в ТСН.

Мобильную и смертельную зенитную установку 57 калибра прозвали «Сичкарня». "Калибр дает свое, бронированная техника будет гореть", — говорят бойцы.

Тихо подъехали и тихо развернулись на нуле, оккупанты очень близко. «Пехота против пехоты, артиллерия против артиллерии, мы сейчас в зоне обстрела, где артиллерия будет доставать», — объясняет военнослужащий ВСУ.

Когда в прицел попала техника оккупанта, экипаж открывает огонь трехкилограммовыми снарядами. Пушка косит посадку с врагом. Главное быстро отстреляться, пока оккупанты не открыли огонь в ответ из пушек. Так выкашивая посадки с врагом наши бойцы под прикрытием артиллерии по малому двигаются вперед, освобождая ранее оккупированные села на Николаевщине. «Отработали по территории скопления техники и живой силы. Так как у нас такой снаряд, очень хорошо поработали», — добавляет боец.

В селах, которые удается освободить, есть уцелевшие дома без окон, но жизнь здесь нет. «На сто процентов, полностью уничтожена деревня, ни одного уцелевшего дома, так по всем селам, уничтожают все – сады и школы», – рассказывают военные.

Оккупанты не считают боеприпасы, тонны железа летят в поля с пшеницей, в деревни, где еще живут люди. Смерть здесь всюду. «Многие видели и детей убитых, и взрослых, и женщин, и мужчин, дедов и бабушек. Орда не жалеет никого», — утверждают военные.

Из-за разрушения деревень люди бежали бросав все хозяйство. Слезы в глазах военных от количества брошенных животных, которых они встречают повсюду. «Очень страшная картина – люди, которые в тылу, они не представляют, что это за картина, когда ходят животные. Это очень больно для любого человека», – говорят ребята.

Одна из коров убежала от взрывов из деревни и зашла на минное поле, сейчас там лежит, в глазах слезы. Она бродит по лесополосе и ребята не могут ее вывести, потому что всюду мины. Где-то поблизости ее теленок.

Таких животных здесь сотни. Возле разбитого дома бродит пес, он остался один на улице, сидит у порога и ждет своих хозяев и днем и ночью, под обстрелами и под палящим солнцем.

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