На Николаевщине военные проредили ряды оккупантов и их склады, что те не могут уже активно атаковать

Минометчики говорят, благодаря их работе у врага уже дефицит и живая сила, и он будет увеличиваться, вплоть до победы.

В Николаевской области военные проредили ряды оккупантов и их склады, что те не имеют как активно атаковать, говорится в ТСН.

Украинские войска круглосуточно шквальным огнем держат в напряжении врага на Южном направлении. Дальнобойная артиллерия каждый день вычищает тылы противника: склады с боекомплектом, пункты управления, понтонные переправы. Этим очень помогает своим коллегам в окопах, которые уничтожают россиян на значительно меньшем расстоянии.

Военный "Ава" назвал свой финский миномет 120 калибра именем жены – Оксана "Чтобы жена не говорила, что изменяю ей", – смеяться боец.

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О своем оружии командир миномета на позывной "Ава" рассказывает с любовью. Среди главных характеристик – точный, быстрый, надежный. "Этот механизм примерно раз в месяц, чисто пыль убрали, и смазали, то этот механизм мы еще за 4 месяца ни разу не чистили, какой он есть", — хвастается он.

"Оксанка" очень не любит оккупантов и уже имеет на своем счету и пораженные КАМАЗы с боеприпасами, пораженные позиции, где располагался противник и в количестве за десятки, утверждают бойцы. Враг после попаданий мстит. "Ощущение не очень, когда прямое попадание в блиндаж. Пол стены обрушилось, нам пришлось укреплять", — показывают военные.

Что враг не дает ответному огню - здесь редкость, говорят ребята. Насколько они взбешивают россиян, можно судить по тем сверхтяжелым калибрам, которые здесь применяет враг. "Даже "Пион" поздравил. Мы этим гордимся, если по нам таким стреляют, значит, мы делаем свою работу правильно", — утверждают бойцы.

Бывали периоды, когда огневый вал не позволял даже 10 метров пробежать несколько часов, но сейчас ситуация ощутимо изменилась, говорят минометчики. Украинская дальнобойная артиллерия заставила так привыкших к профициту снарядов оккупантов почувствовать их дефицит. "У них идет большой дефицит боеприпасов, обстрелы очень сильно сократились. Уничтожили же склады в их тылу, то есть их логистика, снабжение боеприпасами очень снизилось", — объясняя военные.

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