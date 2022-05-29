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На Николаевском направлении враг пытается отбить утраченные позиции – Генштаб

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На Николаевском направлении враг пытается отбить утраченные позиции – Генштаб

facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация на Николаевском направлении.

Враг пытается отбить утраченные позиции в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что в районе Старой Богдановки враг применил ударный беспилотник.

Напомним, в этой же своде Генштаба ВСУ сообщается, что в течение 95-го дня полномасштабной войны российские войска продолжали обстрелы пограничных районов Черниговской и Сумской областей.

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