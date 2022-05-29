На Николаевском направлении враг пытается отбить утраченные позиции – Генштаб

В Генштабе ВСУ рассказали, какая ситуация на Николаевском направлении.
Враг пытается отбить утраченные позиции в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница", — говорится в сообщении.
Также в Генштабе сообщили, что в районе Старой Богдановки враг применил ударный беспилотник.
Напомним, в этой же своде Генштаба ВСУ сообщается, что в течение 95-го дня полномасштабной войны российские войска продолжали обстрелы пограничных районов Черниговской и Сумской областей.
Читайте также:
- Российско-оккупационные власти задержали турецкие рыболовные лодки возле побережья Крыма
- "Они не успеют": военный эксперт предусмотрел жесткий разгром оккупантов в Херсоне
- Война из РФ: британское Минобороны показало актуальную карту боевых действий в Украине