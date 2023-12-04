На Никопольщине оккупанты разрушили гимназию и жилые дома: фото

Враг атаковал Никопольщину: районный центр, Марганец и Красногригорьевскую громаду, туда летели снаряды из тяжелой артиллерии, целый агрессор и дронами-камикадзе.
Днем 4 декабря свое оружие русская армия направила на Криворожье. Взрыв там раздался и вечером. Последствия ракетного удара уточняются. Предварительно, без жертв и пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По данным Лысака, в течение дня враг атаковал Никопольщину. Районный центр, Марганец и Красногригорьевскую громаду. Туда летели снаряды из тяжелой артиллерии. Целил агрессор и дронами-камикадзе.
"Разрушена гимназия. А еще четыре жилых дома, три хозяйственных сооружения, линии электропередач. Горело заброшенное здание. Огонь спасатели потушили. Люди невредимы", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.
На других территориях Днепропетровщины день прошел спокойно.
Напомним, противовоздушная оборона днем 28 ноября сбила беспилотник оккупантов над Днепропетровской областью.
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