На Никопольщине оккупанты разрушили гимназию и жилые дома: фото

Враг атаковал Никопольщину: районный центр, Марганец и Красногригорьевскую громаду, туда летели снаряды из тяжелой артиллерии, целый агрессор и дронами-камикадзе.

Днем 4 декабря свое оружие русская армия направила на Криворожье. Взрыв там раздался и вечером. Последствия ракетного удара уточняются. Предварительно, без жертв и пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По данным Лысака, в течение дня враг атаковал Никопольщину. Районный центр, Марганец и Красногригорьевскую громаду. Туда летели снаряды из тяжелой артиллерии. Целил агрессор и дронами-камикадзе.

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"Разрушена гимназия. А еще четыре жилых дома, три хозяйственных сооружения, линии электропередач. Горело заброшенное здание. Огонь спасатели потушили. Люди невредимы", - сообщил глава Днепропетровской ОВА.

На других территориях Днепропетровщины день прошел спокойно.

Напомним, противовоздушная оборона днем 28 ноября сбила беспилотник оккупантов над Днепропетровской областью.

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