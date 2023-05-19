На носу уже лето: почему весеннее контрнаступление ВСУ до сих пор не началось

В течение нескольких месяцев западные союзники отправляли в Украину системы вооружения и боеприпасов на миллиарды долларов, чтобы срочно доставить их в Киев для ожидаемого весеннего контрнаступления. Теперь до лета остались считанные недели. Пока Россия и Украина сосредоточены на напряженном сражении за Бахмут, украинское весеннее наступление еще не началось.

Предлагаем вам адаптацию материала Associated Press, где журналисты пытаются выяснить, почему весеннее контрнаступление имеет все шансы стать летним.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он был отложен, поскольку его стране не хватает западного оружия, чтобы добиться успеха без больших потерь. Погода и тренировки также играют свою роль, говорят чиновники и эксперты по обороне.

Официальные лица настаивают в начале контрнаступления. Предыдущие шаги Украины по установлению условий, которые она хочет для нападения, уже начались, заявил официальный представитель США на условиях анонимности для обсуждения чувствительных вопросов.

Ниже приведены факторы, задерживающие контрнаступление, и подготовка, осуществляемая обеими сторонами в ожидании его скорейшего начала.

Погода

В значительной степени задержка связана с погодными условиями. Земля в Украине замерзла и высыхает дольше, чем ожидалось, из-за продолжительной влажной и холодной весны, что затрудняет переход к наступательным действиям.

Почва превратилась в грязь, что затрудняет движение не гусеничных транспортных средств. По словам чиновника, эта грязь похожа на суп, "вы просто тонете в ней".

Обучение

За последние несколько месяцев десятки тысяч украинских солдат были подготовлены США и союзниками к бою. Но последний украинский батальон, который сейчас тренируют США, только завершает курс.

Благодаря последнему классу общее количество украинцев, которых США подготовили к этому бою, превысило 10 700. Эти силы научились не только полевым и медицинским навыкам, но и передовой общевойсковой тактике с помощью боевых бронированных машин Stryker и Bradley и самоходных гаубиц Paladin. В его состав также входят высококвалифицированные силы, обученные управлять системой противоракетной обороны Patriot.

По данным Армии США в Европе и Африке, до 11 000 дополнительных украинских военнослужащих ежедневно принимают участие в других обучающих программах, которые проводят более 30 стран-партнеров.

В скором времени начнется новый этап: США начнут обучать украинцев на танках Abrams на полигоне Графенвер в Германии. Но украинцы не будут ждать завершения танковой подготовки, чтобы начать контрнаступление, заявил журналистам в конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников.

Украинские военные стреляют из пушки вблизи Бахмута, 15 мая 2023 года. (AP Photo/Libkos)

Поступление оружия

Только за последние пять месяцев США объявили, что пошлют Киеву оружие и боеприпасы на сумму более 14 миллиардов долларов, большинство из которых изымается из имеющихся запасов, чтобы быстрее доставить в Украину. НАТО и западные союзники также отреагировали, пообещав миллиарды танков, бронетехники и систем ПВО.

Но много этого снаряжения до сих пор не поступило, сказал Бен Барри, бывший сотрудник британской разведки, являющийся старшим научным сотрудником по сухопутным войнам в Международном институте стратегических исследований.

Например, из примерно 300 обещанных танковых систем, таких как танки Leopard 2, обещанные такими странами, как Дания, Нидерланды, Испания и Германия, поступило лишь около 100. Из примерно 700 заявленных боевых машин, таких как британские Marauders и американские боевые машины пехоты Bradley, поступило всего около 300, сказал он.

Украине также понадобится достаточно боеприпасов, чтобы поддерживать бой в более высоком темпе, когда начнется контрнаступление. Только одним боеприпасом — 155-мм гаубическим снарядом — Украина выстреливает от 6000 до 8000 снарядов в день, заявила депутат украинского парламента Александра Устинова журналистам в апреле.

Признаки контрнаступления

И Россия, и Украина делают шаги в ожидании контрнаступления.

Россия имеет примерно 200 000 военных вдоль 1000-километровой боевой линии, окопаной с использованием той же тактики окопной войны, которая использовалась во время Первой мировой войны, заявил западный чиновник на условиях анонимности для обсуждения вопросов разведки.

Эти войска не столь хорошо обучены, как начальные силы вторжения России, понесшие большие потери. Но их защищают рвы, минные поля и "зубы дракона" — наземные бетонные препятствия в форме треугольника, усложняющие передвижение танков.

Между тем, Украина начала формировать операции, такие как обстрелы передовых рубежей России артиллерийским огнем дальнего действия. Это может указывать на то, что Украина собирается продвигаться в этом месте или это может быть приманкой, чтобы отвлечь внимание России от ее фактически запланированного первого удара, заявил чиновник.

Как сказал Барри и западный чиновник, когда Украина попытается пробить эти линии — будь то на ограниченной территории или в рамках проводимой в нескольких местах комплексной кампании — это будет вероятным признаком начала наступления.

Барри отметил, что когда украинские бригады начнут переходить на территории, контролируемые Россией, и попытаются атаковать первую линию российской обороны, "я думаю, это будет мертвая отдача".

Ранее мы писали, что перехватили тактическую инициативу. По данным аналитиков ISW, украинские силы уже несколько дней проводят локальные контратаки, все еще не указывающие на начало большого контрнаступления.

Аналитики отметили, что заявление основателя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его бойцы отступили на 570 метров к северу от Бахмута, согласовывается с данными заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские силы продвинулись на 500 метров к северу. от города и на 1000 метров к югу.

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