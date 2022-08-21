"На новенькую LADA не хватит": Гайдай рассказал, сколько оккупанты платят жителям Луганщины за информацию

В Луганской области местным жителям оккупанты обещают по 60 тысяч рублей (37 102 грн) за информацию о местонахождении мужчин.

Так называемое вознаграждение российские захватчики предлагают в небольших городах оккупированной Луганской области, где мужчин почти не осталось, а выполнение плана по принудительной мобилизации никто не отменял.

Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА.

По его словам, родные и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги без колебаний.

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"Логика проста – не моего мужа забрали на смерть, уже неплохо. А еще и денег дали. На новенькую "ладу", правда, не хватит, но здесь и не Россия. Сами россияне не хотят идти в открытый бой, поэтому продолжают собирать на оккупированных территориях мужчин, которых будут потом бросать в ад", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Российские войска, по данным чиновника, сосредоточили все усилия на Бахмутском направлении, но уже почти два месяца у них нет серьезных побед и продвижений на фронте. ВСУ держат оборону, а поддержка международных партнеров позволяет делать сюрпризы в тылу.

За прошедшие сутки нашими бойцами отбиты 13 атак россиян. Около шести населенных пунктов враг применял авиацию. Семь раз ночью ствольная и реактивная артиллерия противника пыталась вытеснить украинских военных из защитных редутов.

"Два раза по населенным пунктам оккупанты били ракетами, еще дважды на штурм шли танки. Враг атаковал с разных сторон, кое-где – по два раза в день, но повсюду вынужден был отступить. Еще на двух участках бои продолжаются", — подытожил Гайдай.

Напомним, в Старобельске Луганской области в воздух взлетел очередной автомобиль с коллаборантом.

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