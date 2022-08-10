На новом месте со старыми пациентами: как в Днепре работает "переехавшая" из Северодонецка больница

Врачи и медсестры, которые до последнего спасали пациентов в Луганской области, едва выбрались из-под обстрелов. Россияне уничтожили городскую больницу. Но осталось главное — специалисты, которые в незнакомом месте вместе проводят прием пациентов. Однако теперь уже в Днепре.

Об этом говорится в сюжете ТСН. 19:30.

Елена с повышенным давлением сейчас на приеме у своего, северодонецкого кардиолога. Но сейчас в Днепре. В восемьдесят семь лет женщина была вынуждена бежать из родного города, где прожила всю жизнь.

Признается: жизнь под обстрелами, а впоследствии стресс из-за переселения – ощутимый удар по здоровью. То, что врачи, к которым ходила в родном городе, сейчас возобновили прием в Днепре — на женщину действует как успокоительное.

"Даже слово лечит. А когда ты приходишь и видишь родное лицо, хоть это и лицо врача – это уже терапия. Мы все живем надеждой вернуться и видеть наших врачей в родных стенах", – говорит переселенец Евгений Кузьменко.

Северородонецкие медики держались до последнего, фактически жили в разбитой больнице, пока спасать людей уже стало невозможно, — рассказывает руководитель медучреждения.

“Когда была разрушена операционная, хирургический корпус, мы оказывали помощь, стабилизировали пациентов. И у нас пациенты выезжали, несмотря на обстрелы, под обстрелами, под минами выезжали”, — вспоминает руководитель медучреждения.

Из всего диагностического и операционного оборудования удалось спасти лишь небольшую часть, но с ним все же решились возобновить работу больницы в Днепре. Нашли помещение, за государственные средства. Докупили оборудование и собрали врачей. В общей сложности пациентов принимают более трех десятков специалистов. Врач-кардиолог говорит: в Днепре пришлось селиться в общежитие, но главное, что снова работает.

“Приходят к нам те, кого мы лечили там. У них даже сгорели документы, что-то осталось в компьютере. Сегодня был пациент, которого я знаю с 2016 года. Я знаю его проблему. У него нет никакой документации. И это нужно все восстанавливать. Это очень сложно. А я кое-что помню, могу позвонить коллегам”, — рассказывает врач-кардиологиня.

Не только переселенцев, а всех нуждающихся — северодонецкая больница принимает пациентов на обычных условиях сотрудничества с Национальной службой здоровья. Чтобы наладить работу, ввели круглосуточные консультации и прием без выходных.

Уже начали консультировать в шелтерах для переселенцев и готовятся открыть отделение реабилитации и гемодиализа. Но мечтают о том, что удастся когда-нибудь вернуться домой и отстроить свою больницу в Северодонецке.

Напомним, что на Днепропетровщине оккупанты обстреляли из РСЗО городской совет, дворец культуры и школу.

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