На Новопавловском направлении бои высокой интенсивности продолжаются практически на всех участках - обозреватель

Новопавловское направление фронта : бои высокой интенсивности продолжаются практически на всех участках. Особо просела оборона в районе Новополя.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в сообщении в соцсетях.

Враг сейчас в первую очередь пытается вернуть утраченный контроль над Днепроэнергией и двигаться из Раздольного на Одрадне.

В Богатыре — сложная ситуация. Трудно говорить о контроле по обе стороны, потому что украинская пехота и пехота врага позанимали почти всю деревню.

Это опасная ситуация, потому что полями вдоль р. Волчья оккупант вплоть до Ялты может дойти и еще окружить Одрадно.

Не менее важным участком является линия Шевченко-Новоселка. Она сдерживает россиян от выхода на оперативное пространство до правого фланга треугольника Филиал-Грушевское-Ялта, который является ключевым на всем новопавловском направлении.

В общем, враг носит успехи тактического характера.