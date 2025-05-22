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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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На Новопавловском направлении бои высокой интенсивности продолжаются практически на всех участках - обозреватель

На Новопавловском направлении продолжаются ожесточенные бои: враг пытается прорваться через несколько направлений одновременно, особенно критическая ситуация наблюдается в районе Богатыря и Новополя.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Новопавловское направление фронта : бои высокой интенсивности продолжаются практически на всех участках. Особо просела оборона в районе Новополя.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в сообщении в соцсетях.

  • Враг сейчас в первую очередь пытается вернуть утраченный контроль над Днепроэнергией и двигаться из Раздольного на Одрадне.

  • В Богатыре — сложная ситуация. Трудно говорить о контроле по обе стороны, потому что украинская пехота и пехота врага позанимали почти всю деревню.

  • Это опасная ситуация, потому что полями вдоль р. Волчья оккупант вплоть до Ялты может дойти и еще окружить Одрадно.

  • Не менее важным участком является линия Шевченко-Новоселка. Она сдерживает россиян от выхода на оперативное пространство до правого фланга треугольника Филиал-Грушевское-Ялта, который является ключевым на всем новопавловском направлении.

  • В общем, враг носит успехи тактического характера.

  • Дополнительно отмечается накопление сил и средств, которые будут привлечены в ходе уже стартовавшей летней кампании.

Напомним, что также силы обороны предстали перед трудностями в логистике на Покровском направлении из-за вражеских экипажей БПЛА.

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Дата публикации
Количество просмотров
61
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