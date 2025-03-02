На Новопавловском направлении продолжаем проседать — военный обозреватель

На Новопавловском направлении фронта продолжаем, к сожалению, проседать.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников.

Прежде всего, это касается линии Шевченко-Свободное Поле.

"После потери Бурлацкого и частичной потери Привольного враг подошел вплотную к вышеупомянутой линии. И это выглядит опасно", — говорится в сообщении.

В Константинополе продолжаются бои, враг давит практически с трех сторон.

"Но там пока оккупантам не удается коренным образом изменить ход боев. Причем пехоты и средств поражения им там хватает. Просто наши позиции и наши бойцы — устойчивы", — резюмировал он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский лично контролирует ситуацию на фронте и постоянно следит за выполнением боевых задач.

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