На новопавловском направлении продолжаются тяжелые бои: враг имеет существенные успехи — обозреватель

Российские военные / © Associated Press

На новопавловском направлении ситуация остается очень сложной. Украинские защитники пытались улучшить свои позиции на отдельных участках, однако враг активно продолжает наступательные действия по всей линии фронта. Кое-где нашим воинам удалось отодвинуть окупантов, однако это были ограниченные контратаки с целью укрепления обороны на 2-3 линиях.

Об этом информирует 29 августа 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

В настоящее время российские войска полностью удерживают инициативу. Сложность добавляет и местность — в случае прорыва в Новопавловку враг мог бы развернуть наступление на павлоградском направлении, где открытая степь значительно усложняет оборону. Впрочем, этого не произошло и украинские воины делают все, чтобы не допустить выхода захватчиков на оперативное пространство.

Самым опасным остается участок в районе пересечения Донецкой, Запорожской и Днепровской областей. Там оккупанты сосредоточили усилия и имеют определенные успехи. По имеющейся информации, опрокидывание 76-й юге РФ на Запорожское направление объясняет, почему этот участок фронта сейчас в приоритете врага. Цель оккупантов — прорваться в тыл украинских защитников Гуляйполя.

Напомним, 26 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о положительных изменениях на приграничных участках Сумщины и Харьковщины. По его словам, основная борьба продолжается в Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском и Запорожском направлениях.

Заметим, что в оперативно-стратегической группировке войск «Днепр» опровергли информацию о якобы оккупации врагом сел Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине.