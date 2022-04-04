На нужды ВСУ передано 21 млн грн арестованных средств российского происхождения — Офис генпрокурора

Эти средства были арестованы по фактам служебной халатности, злоупотребления властью должностными лицами украинских госпредприятий и иностранных компаний.

По инициативе прокуроров Офиса генерального прокурора на нужды Вооруженных сил Украины передано 650 тыс. 200 евро, что составляет около 21 млн грн, арестованных денежных средств российского происхождения.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, эти средства были арестованы в рамках уголовного производства по фактам служебной халатности, злоупотребления властью, растраты, мошенничества и отмывания средств должностными лицами украинских госпредприятий и иностранных компаний, в том числе представители которых являются гражданами РФ (ч. ч. 1, ч. 2 ст.367, ч. 2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины).

Следствие установило, что должностные лица госпредприятий вошли в преступный сговор с представителями иностранных компаний, в том числе гражданами РФ, для незаконного получения средств путем уменьшения суммы компенсации за гибель в июле 2019 года в территориальных водах Исламской Республики Мавритания принадлежащего Украине промышленного рыболовного судна.

Правоохранители зафиксировали факт безосновательного перечисления средств за якобы урегулирование спора по поводу затопленного судна на транзитный счет украинского банка с банковского счета, открытого на территории РФ. В дальнейшем на эти средства суд наложил арест.

Напомним, китайские компании обманом пытаются по дешевке покупать российский газ.

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