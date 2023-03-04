На оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ: разведка Британии об упорных боях в районе

Украина укрепляет район.
Украина укрепляет Бахмут в Донецке элитными подразделениями ВСУ. Ведь оборона города испытывает все более серьезное давление. В Бахмуте и вокруг него идут упорные бои.
Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
Британские разведчики отмечают, что Украина усиливает район элитными подразделениями. За последние 36 часов два ключевых моста были разрушены. В частности, важную переправу, соединяющую город с последним основным путем поставки из Бахмута в город Часов Яр.
"Удерживаемые Украиной маршруты поставок из города становятся все более ограниченными", — отмечают в Минобороны.
В сводке подчеркивают, что силы регулярной российской армии и группы "Вагнера" продолжили наступление на северные окраины города, ныне являющиеся удерживаемым Украиной выступлением, уязвимым для российских атак с трех сторон.
Оборона Бахмута
Аналитики американского Института изучения войны в своем новом отчете сообщают, что ожесточенные бои переместились в промзону и на восток и юг Бахмута. Также отмечается, что вооруженные силы Украины создают условия для контролируемого отступления из города.
Между тем, Пентагон отмечает, что ВСУ продолжают удерживать Бахмут и удерживают рубежи. Впрочем, ситуация в районе остается нестабильной.
В свою очередь, The Telegraph пишет, наступление России "загруз в грязи". Поскольку в этом году в Украине рано началась весенняя оттепель. Неблагоприятные погодные условия для окупантов особенно помешают усилиям России в Бахмуте.
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