На оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ: разведка Британии об упорных боях в районе

Украина укрепляет Бахмут в Донецке элитными подразделениями ВСУ. Ведь оборона города испытывает все более серьезное давление. В Бахмуте и вокруг него идут упорные бои.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Британские разведчики отмечают, что Украина усиливает район элитными подразделениями. За последние 36 часов два ключевых моста были разрушены. В частности, важную переправу, соединяющую город с последним основным путем поставки из Бахмута в город Часов Яр.

"Удерживаемые Украиной маршруты поставок из города становятся все более ограниченными", — отмечают в Минобороны.

В сводке подчеркивают, что силы регулярной российской армии и группы "Вагнера" продолжили наступление на северные окраины города, ныне являющиеся удерживаемым Украиной выступлением, уязвимым для российских атак с трех сторон.

Оборона Бахмута

Аналитики американского Института изучения войны в своем новом отчете сообщают, что ожесточенные бои переместились в промзону и на восток и юг Бахмута. Также отмечается, что вооруженные силы Украины создают условия для контролируемого отступления из города.

Между тем, Пентагон отмечает, что ВСУ продолжают удерживать Бахмут и удерживают рубежи. Впрочем, ситуация в районе остается нестабильной.

В свою очередь, The Telegraph пишет, наступление России "загруз в грязи". Поскольку в этом году в Украине рано началась весенняя оттепель. Неблагоприятные погодные условия для окупантов особенно помешают усилиям России в Бахмуте.

Читайте также:

Бахмут держится: ВСУ уничтожили зенитноракетный комплекс "ТОР М1" оккупантов