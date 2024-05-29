На Одесчине иностранец-диверсант поджег электроподстанции и хотел сбежать за границу — СБУ

Иностранец проживал в Украине и работал на ФСБ России.

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области иностранца, который во исполнение задания российских спецслужб поджег электроподстанции на юге региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что фигурантом оказался гражданин соседней европейской страны, проживавший в Украине, работавший на российскую ФСБ.

В середине апреля этого года он вылил пять канистр с бензином на технологическое оборудование двух местных электроподстанций, чем спровоцировал пожары. Тогда произошло возгорание силовых трансформаторов, обеспечивающих электропитание восьми населенных пунктов региона.

Таким образом, враг пытался обесточить сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения.

По данным следствия, организатором диверсии является уголовник из соседней страны Восточной Европы. В преступном мире он имеет статус "смотрящего" в двух пограничных городах вблизи Украины.

Он был завербован ФСБ и весной этого года получил задачу по совершению серии поджогов в Одесской области. Для этого привлек своего сообщника, который имел вид на жительство в Украине.

По имеющимся данным, после совершения преступления исполнитель надеялся скрыто уехать за границу. Впрочем, СБУ установила его местонахождение и задержала на автотрассе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также планируется сообщить о заочном подозрении организатору диверсии и объявить его в международный розыск.

Напомним, СБУ взялась за известного продюсера, сбежавшего к Путину.

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