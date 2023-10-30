На Одесчине рецидивист пытался "прорвать" границу и переправить уклонистов в непризнанное Приднестровье

Для поиска уклонистов они создали специальный телеграм-канал, который администрировали с территории непризнанного Приднестровья.

Правоохранители задержали на Одесчине рецидивиста, пытавшегося "прорвать" границу, чтобы вывезти уклонистов в непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители нейтрализовали международную преступную группировку, которая нелегально переправляла за границу граждан призывного возраста.

“В результате спецоперации на “горячем” задержан организатор банды. Находясь за рулем собственного авто, он пытался прорвать госграницу и таким образом вывезти двух уклонистов в непризнанное Приднестровье. За такую "услугу" злоумышленник получил от своих клиентов всего 7 тысяч американских долларов. Организатором группировки оказался киевлянин, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. К созданию канала нелегальной миграции он привлек двух сообщников - жителей так называемой ПМР", - рассказали в СБУ.

Там также добавили, что для поиска они создали специальный телеграм-канал, который администрировали с территории непризнанного Приднестровья.

“На этом интернет-ресурсе фигуранты предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации через побег за границу. Злоумышленники "гарантировали" потенциальным призывникам, что переправят их в одну из европейских стран в обход контрольно-пропускных пунктов через "приднестровское" квазиобразование. Организатор группировки использовал собственный частный дом на приграничье Одесчины как "перевалочный пункт" для сбора уклонистов", - отметили в СБУ.

Уже потоми уклонисты проходили инструктаж по поводу времени и места нелегального перехода через границу, а также отрабатывали алгоритм действий на случай задержания правоохранителями.

“В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы”, - отметили в Службе безопасности Украины.

Напомним, что СБУ задержала мужчин, пытавшихся продать криминалитету в Украине оружие российских оккупантов на миллионы гривен.

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