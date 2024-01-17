На Одесчине судили сотрудника судоремонтного завода, который "сливал" данные об энергообъектах и порте — подробности

В Одесской области суд вынес приговор сотруднику судоремонтного завода, который передавал России данные об энергообъектах и морском порте Измаила. Предатель признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), он проведет за решеткой 15 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что осужденный в конце 2022 года передавал российским спецслужбам данные о расположении объектов критической инфраструктуры и подразделений Сил обороны в городе Измаил.

Врага интересовали координаты электроподстанций и места базирования украинских блокпостов поблизости, их фортификационное оснащение, вооружение и количество личного состава.

Когда предатель находился на рабочем месте – он собирал информацию о деятельности судоремонтного завода.

Еще одной его задачей было наблюдение за динамикой заходов судов в местный порт и разновидностями перемещаемых ими грузов.

Правоохранители задержали его в январе 2023 года. В ходе обыска изъяли мобильный телефон с поличным.

Напомним, в Кировоградской области поймали предателя, который шпионил за самолетами и аэродромами ВСУ.

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