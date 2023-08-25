На Одесчине во время тревоги раздались взрывы: в Воздушных силах прокомментировали

В Одесской области вечером, 24 августа, во время воздушной тревоги раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что сработала ПВО.

Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях вечером, 24 августа, объявили воздушную тревогу из-за активности российской тактической авиации. Через несколько минут жители Одесщины сообщили, что слышали звуки, похожие на взрывы.

После этого в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Одесской области сработала система противовоздушной обороны. Пока больше информации о вражеской атаке нет.

"Взрывы в Одесской области – работа ПВО. Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО!", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, в Запорожье во время воздушной тревоги слышны взрывы.

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