На Одесчине во время тревоги раздались взрывы: в Воздушных силах прокомментировали

Оккупанты попытались атаковать Одесщину.
В Одесской области вечером, 24 августа, во время воздушной тревоги раздались взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что сработала ПВО.
Об этом говорится в сообщении ВС ВСУ.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях вечером, 24 августа, объявили воздушную тревогу из-за активности российской тактической авиации. Через несколько минут жители Одесщины сообщили, что слышали звуки, похожие на взрывы.
После этого в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в Одесской области сработала система противовоздушной обороны. Пока больше информации о вражеской атаке нет.
"Взрывы в Одесской области – работа ПВО. Напоминаем! Не публикуйте работу ПВО!", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, в Запорожье во время воздушной тревоги слышны взрывы.
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