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На Одесчине задержали двух "спринтеров"-уклонистов: не смогли убежать, потому что застряли во рву (видео)

На Одесчине задержали двух "спринтеров"-уклонистов: не смогли убежать, потому что застряли во рву (видео)

Уклонисты, которых задержали возле границы в Одесской области / Фото: скриншот

Пограничники задержали двух "бегунов" возле границы.

В Одесской области задержали двух "бегунов"-уклонистов, которые не смогли преодолеть противотранспортный ров.

Об этом сообщает ГПСУ.

"После "спринтерского забега" они пытались преодолеть противотранспортный ров. Спустились в него, а вылезть уже не смогли. Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и затем протянули руку помощи", — говорится в сообщении.

На задержанных составлены админпротоколы. Их судьбу будет решать суд.

Напомним, стало известно, сколько уклонистов ежедневно переходит границу с Молдовой и кто на этом зарабатывает.

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