На Одесчине задержали двух "спринтеров"-уклонистов: не смогли убежать, потому что застряли во рву (видео)

Пограничники задержали двух "бегунов" возле границы.
В Одесской области задержали двух "бегунов"-уклонистов, которые не смогли преодолеть противотранспортный ров.
Об этом сообщает ГПСУ.
"После "спринтерского забега" они пытались преодолеть противотранспортный ров. Спустились в него, а вылезть уже не смогли. Правоохранители наблюдали за ними некоторое время с воздуха и затем протянули руку помощи", — говорится в сообщении.
На задержанных составлены админпротоколы. Их судьбу будет решать суд.
Напомним, стало известно, сколько уклонистов ежедневно переходит границу с Молдовой и кто на этом зарабатывает.
Читайте также:
- Женщина вернулась в Украину, а мужчины остались: скандал с артистами Львовской оперы получил продолжение
- Двое уклонистов на велосипедах бежали в Польшу: их вернули назад
- На Волыни преступники незаконно переправили в Польшу почти 170 мужчин — причастна пограничница