На Одесчине задержали информаторшу, которая передавала РФ данные о расположении воинских частей ВСУ

Она передавала собранную информацию через Telegram, используя скриншоты с отметками на Google Maps.

В Одесской области прокуратура обнаружила и объявила подозрение одесситке в государственной измене во время военного положения. Подозреваемая, обладая антиукраинскими настроениями, сознательно решила помогать врагу.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Она установила контакт с оперативным сотрудником ФСБ России через одного из мессенджеров и согласилась на сотрудничество, обещая за деньги передавать информацию об украинских военных объектах. По заказу российского куратора, женщина собирала сведения о расположении воинских частей, мобильных огневых групп и подразделений Воздушных сил ВСУ в Одессе.

Собранную информацию она посылала через Telegram с пометками на скриншотах Google Maps. В общей сложности она передала данные о не менее 10 объектах. Подозреваемая понимала, что эти сведения могут быть использованы для ракетных ударов по объектам.

Во время обыска у женщины изъят мобильный телефон с подтверждением ее сотрудничества с кадровым сотрудником одного из управлений ФСБ России. Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Одесской области.

Напомним, в Одессе задержан фитнес-тренер, который по заданию ФСБ поджигал военные автомобили в Киеве, Днепре и Одессе. Основной целью были военные внедорожники, пикапы и мультивены.

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