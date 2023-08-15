На один наш приходится 5 вражеских FPV-дронов: военный о ситуации с беспилотниками на фронте

FPV-дроны постоянно нужны нашей армии, ведь преимущество пока – на стороне врага.

На передовой на один украинский беспилотник приходится 5 вражеских FPV-дронов.

Об этом заявил командир роты ударных БПЛА "Ахиллес" 26-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире общенационального телемарафона.

"На один наш дрон у противника будет 5 FPV-дронов. Удается вытягивать ситуацию исключительно за счет мотивации, опытности, профессионализма и ума личного состава, который может подловить противника, и тот лимит FPV-дронов, который есть, применить удачно и эффективно", – сказал Федоренко.

Что такое FPV-дроны

Дроны FPV – это беспилотные летательные аппараты с функцией "вид от первого лица" (First Person View), которые позволяют передавать видео в режиме реального времени с помощью камеры, установленной в передней части дрона. Оператор видит местность в специальных очках, будто он сидит внутри самого БПЛА, как пилот в самолете.

Как украинские военные, так и российские оккупанты начали активно использовать FPV дроны-камикадзе на фронте.

Ранее аэроразведчица Мария Берлинская рассказала, что РФ начала строить большие мощности для изготовления дронов.

В свою очередь авиаэксперт Валерий Романенко заверил, что Украина тоже сделала мощный рывок в производстве беспилотников.

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