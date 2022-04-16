На одного Героя Украины стало больше – президент подписал указ

На одного Героя Украины стало больше – президент подписал указ

Зеленский подписал указы о государственных наградах военнослужащим.

В пятницу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении военнослужащих.

Об этом он сказал в вечернем обращении.

"Подписал указы о награждении наших военных. 237 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 34 – посмертно", – сказал глава государства.

Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Дмитрий Кащенко стал Героем Украины. Это звание президент присвоил ему "за личный пример героизма, которым вдохновляет сослуживцев, за чрезвычайно эффективные боевые действия и конкретные и очень важные результаты для сохранения позиций нашей армии и изгнания оккупантов".

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 51 дня войны

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