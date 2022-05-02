На одного Героя Украины стало больше – президент подписал указ

Зеленский подписал указы о государственных наградах военнослужащим.
В понедельник, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о награждении военнослужащих.
Об этом он сказал в вечернем обращении.
Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне сложную ситуацию на Харьковском направлении, Донбассе и на юге Украины, ВСУ героически защищают страну от оккупантов.
"Вооруженные Силы Украины героически сдерживают попытки оккупантов наступать. Харьковское направление, Донбасс, юг страны – повсюду ситуация остается очень сложной. Но я благодарен каждому и каждой нашим защитникам, которые держат оборону. Только что подписал большой указ о награждении наших военных. 438 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами", — сообщил Зеленский.
Старший лейтенант Дмитрий Русланович Тодоров стал Героем Украины. Это звание президент присвоил защитнику "за личную смелость и необычайную эффективность в боях против оккупантов в Донецкой области".
"Вечная слава каждому, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем погибшим за Украину!" – добавил президент.
Напомним, в этому же обращении Владимир Зеленский сообщил, что вскоре Евросоюз введет шестой санкционный пакет против России, которая враждебно вторглась в Украину.
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