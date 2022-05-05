На одного нашего погибшего 5 их – Арестович о больших потерях в боях на Изюмском направлении

На одного нашего погибшего 5 их – Арестович о больших потерях в боях на Изюмском направлении

Наступление россиян на Изюмском направлении имеет провал, у них незначительные продвижения, но несут колоссальные потери.

Украина имеет большие потери во время наступления россиян на Востоке страны, но у России значительно больше потерь, заявил в эфире "Единого марафона" советник руководителя ОП Алексей Арестович.

Он отметил, что сейчас у врага основная точка наступления именно на Изюмском направлении и они пытаются оцепить украинские войска в треугольнике Авдеевка, Рубежное, Барвенково.

«Движутся они километр в сутки на некоторых участках. С военной точки зрения это ничто, но надо понимать, что нашим солдатам, погибающим в окопах под обстрелами и их близким, то, что России не удается оперативное (продвижение — ред) - слабое утешение. Но россияне проваливают это наступление. На каждого убитого нашего солдаты разменивают на 5 своих. Они несут огромные потери», – отмечает Арестович.

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Он добавил, что россияне обладают огромной политической волей и гонят людей на смерть. Он утверждает, что и Герасимов приезжал туда, как раз, чтобы «накрутить» их на победу.

«Не надо иллюзий – и добровольцы у них есть, и военное командование, способное настаивать на выполнении приказов. Единственное, что им не хватает умения и сил, чтобы реализовать цели, которые ставит перед ними политическое командование. Ирония судьбы, что у них есть преимущество по средствам – авиация, артиллерия…, но не хватает мотивированной и умелой пехоты. А у нас есть пехота, но не хватает тяжелого вооружения», – добавил Арестович.

Он отметил, что как результат этого — Украина несет большие потери, «единственное утешение, что они больше несут». И по его словам, ситуация не будет иметь перелома, пока не поступит вооружение Украине от партнеров.

"Долгая, кровавая, рутинная война" – в такую фазу, по словам Арестовича, переходит ситуация. Украинцам придется слушать сведения о ракетных обстрелах, потерях и другой информации, пока Украина не накопит достаточное количество вооружения, чтобы начать контрнаступление. А потом уже начнутся новости о новых победах, убеждает Арестович.

Напомним, что он спрогнозировал, что тяжелое вооружение для возможного наступления будет в Украине не раньше середины июня.

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