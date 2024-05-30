На одном из направлений активизировались россияне: Генштаб сообщил последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают вести оборонную операцию и сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении отбита одна атака российских оккупантов от Мурома на Старицу. Потери позиций не допущены. Враг перебрасывает на это направление дополнительные резервы из других участков.

На Купянском направлении с начала суток наши защитники успешно отразили атаку российских захватчиков в районе Степной Новоселовки. Продолжается бой вблизи Петропавловки.

На Лиманском направлении идет боевое столкновение в Серебрянском лесу.

На Северском направлении враг предпринял уже шесть попыток прорвать наши оборонные рубежи. Украинские воины отразили атаку россиян в районе Белогоровки. Продолжается отражение пяти штурмовых действий противника вблизи Роздоловки.

На Краматорском направлении с начала суток наши подразделения воспрепятствовали трем атакам противника. В районе Клещиевки штурм уже отражен. Идут бои на локациях микрорайон Новый и Калиновка.

Враг активизировался на Торецком направлении. Сейчас идет боевое столкновение вблизи Курдюмовки. Потери наших позиций не допущены, ситуация под контролем.

На Покровском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия российских захватчиков возле населенного пункта Сокол.

На Кураховском направлении происходило семь боевых столкновений. Отражены пять вражеских атак в районах Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Ситуация под контролем Сил обороны. В дальнейшем продолжаются бои вблизи Красногоровки и Уманского.

На Времивском направлении продолжается бой в районе населенного пункта Старомайорское, а на Ореховском направлении — вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении, на плацдарме на левом берегу реки Днепр, отражена атака врага в районе Олешковских Песков.

Ранее стало известно, что российские оккупанты продвигаются на Донбассе. В частности, возле Часового Яра и Авдеевки. Также войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

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