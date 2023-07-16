На одном из направлений контраступления ВСУ продвинулись в глубь обороны врага до 1 км

За прошедшие сутки на Таврическом направлении россияне 16 раз атаковал украинские позиции и совершил 536 обстрелов.

На Бердянском направлении ВСУ во время наступления продвинулись в глубину обороны противника на один километр.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень во время телемарафона в воскресенье, 16 июля.

Он подчеркнул, что на юге продолжаются тяжелые бои с российскими войсками.

"На Мелитопольском направлении положения без изменений, а вот в Бердянском направлении имеем продвижение в глубину обороны противника вдоль определенной линии фронта на один километр", — отметил он.

Тем временем командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что за прошедшие сутки на Таврическом направлении россияне 16 раз атаковал украинские позиции и совершил 536 обстрелов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1296 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Также уничтожены 3 склада боеприпасов врага и 6 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М, РЭБ Поле-21 и автомобильная техника.

Что происходит на фронте во время наступления

Как сообщалось ранее, The Washington Post пишет, что миновые поля являются наибольшим препятствием для Вооруженных сил Украины во время контрнаступления. Российская армия создала плотные минные поля протяженностью от 5 до 16 км. Это вынудило украинское командование изменить стратегию операции.

А аналитик BILD Юлиан Рэпке отмечает, что Россия потеряла преимущество в дальнобойной артиллерии на Запорожском фронте. Он пояснил, что российская техника проигрывает в противостоянии высокоточной артиллерии НАТО.

Читайте также: