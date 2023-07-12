На одном из направлений контрнаступления ВСУ полностью перехватили инициативу и "косят" оккупантов

Российские оккупанты на Бердянском направлении несут колоссальные потери, отмечают в ВСУ.

В Бердянском направлении во время наступления Вооруженные силы имеют частичный успех вдоль линии фронта, инициатива полностью в украинских военных.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил в эфире национального телемарафона в среду, 12 июля.

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"Бьем по противнику, ведем контрбатарейную борьбу, разминирование. Мудрость говорит, что саперы идут медленно, но не стоит их торопить. Враг оказывает упорное сопротивление, мы жмем и уничтожаем боевой потенциал россиян", — рассказал Шершень.

По его словам, российские оккупанты терпят на этом направлении колоссальные потери.

"Инициатива полностью на нашей стороне. Россияне подтягивают живую силу и старую советскую технику", — подчеркнул он.

Ключевые направления контрнаступления ВСУ

По данным Института изучения войны (ISW), в течение 11 июля украинская армия вела контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. В некоторых районах боевых действий им удалось добиться успехов. В частности, Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Российские блоггеры пишут о продвижении украинских военных в районе Бахмута. Так, будто украинские силы установили контроль над новыми позициями на северо-запад от Клищиевки, а также продвинулись на 1,5 км в районе Раздолевки, что в 19 км к северо-востоку от Бахмута. Официального доказательства этому нет.

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